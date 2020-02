Geschwister scheinen der neue Trend bei Flirt-Shows im Fernsehen zu sein. Anfang des Jahres traten zum Beispiel bei Der Bachelor Zwillinge an und buhlten um die Gunst des Rosenkavaliers Sebastian Preuss (29). Die beiden Ladys bleiben allerdings nicht das einzige Geschwisterpaar, das 2020 sein Glück in einer TV-Sendung sucht. Ab dem 18. Februar werden in der Fremdgeh-Show Temptation Island Bruder und Schwester zu sehen sein.

Kübra und Fatih Belen sind in dem von Angela Finger-Erben (40) moderierten Format mit von der Partie und versuchen im Paradies, Pärchen zu entzweien. Im RTL-Interview verriet Kübra, dass sie bei dem Fernseh-Abenteuer herausfinden möchte, was wahre Liebe ist. Ob die Lehrerin diesem Geheimnis auf die Spur kommt, bleibt fraglich. Ihr Bruder Fatih hatte noch nie etwas mit einer vergebenen Frau und hofft, dass die Mädels seinen Avancen widerstehen werden.

Immerhin sind die Belens in der Sendung nicht unter demselben Dach untergebracht. Fatih wird in der Villa der vergebenen Mädels wohnen und Kübra bei den Jungs. Wie sich Bruder und Schwester in dem TV-Experiment schlagen werden, zeigt sich demnächst.

Instagram / _fatihbelen_ Fatih Belen

Instagram / _kbelen_ Kübra Belen

Instagram / _fatihbelen_ Fatih Belen, "Temptation Island"-Kandidat 2020

