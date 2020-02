Im Oktober überraschte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel (30) ihre Fans mit dieser Nachricht: Sie wird zum ersten Mal Mutter. Bis ihre Tochter auf der Welt ist, dauert es auch nicht mehr lange. Die Hobby-Sängerin befindet sich bereits im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Dass sich der Körper nach der Geburt verändert, ist ganz natürlich. Das weiß auch Sarah und denkt deshalb schon an Beauty-OPs. "Nach so einer Still-Situation weiß man natürlich nicht, wie mein Busen dann aussehen wird. Ich finde, dann kann man ganz legitim sagen, wenn es nicht mehr so hübsch ist, dass man auf jeden Fall was verändert", sagt sie im Interview mit Promiflash.



