Oliver Pocher (41) ist momentan so beliebt wie noch nie zuvor. Seine Wendler-Parodien und seine Social-Media-Beiträge machen's möglich. Jedoch kam der Comedian in der Vergangenheit nicht immer so gut bei den Fans an, denn mit seinen Jokes fiel der 41-Jährige gerne auch mal unangenehm auf. Die Coolness-Skala klettert Oli jedoch vor allem seit seiner Zeit bei Let's Dance hoch. Insbesondere seine nicht immer ganz ernst gemeinten Performances an der Seite von Christina Luft (29) erfreuten sich großer Beliebtheit. Aber dass sich der Blondschopf ausgerechnet ins Herz seiner Fans tanzen würde, hatte er selbst wohl auch nicht erwartet. Im Promiflash-Interview stellte Oliver verblüfft fest: "So viel positive Resonanz habe ich schon ewig nicht mehr bekommen, das habe ich wirklich auch gemerkt bei den ganzen Zahlen auf Social Media." Wie lange seine Follower die Wendler-Witze noch lustig finden, was sich der vierfache Vater als Nächstes ausdenken wird und ob das genauso ins Schwarze trifft, bleibt abzuwarten.



