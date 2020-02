Justin Bieber (25) gibt einen intimen Einblick hinter die Schlafzimmertüren! Seit Herbst 2018 ist der Sänger mit seiner Hailey (23) verheiratet. Wie vernarrt die beiden Turteltauben ineinander sind, machen sie nur allzu oft deutlich. In seiner Doku schwärmt der Musiker regelrecht von seiner Ehefrau und bei einer kürzlichen Premierenfeier konnte er seine Finger kaum von ihr lassen. Ob wohl ein reges Sexleben das Geheimnis ihres Liebesglücks ist?

Bei einem Auftritt in London stellte sich Justin laut TMZ jetzt den Fragen seiner Fans – und als einer von ihnen wissen wollte, wie der Alltag als Megastar aussieht, gab der Musiker zu: "Es kommt drauf an, mit wem ich zusammen bin. Wenn ich bei meiner Frau bin, haben wir gerne... ihr wisst schon, was wir machen. Es wird ziemlich wild. Das ist so ziemlich alles, was wir tun." Sie würden aber auch gerne zusammen Filme anschauen und entspannen. "Aber wir machen definitiv auch mehr, als einfach nur relaxen", deutete er an.

Im Interview mit dem Magazin Elle hatte Hailey zuvor bereits enthüllt, was bei ihr und Justin ein absolutes No-Go im Schlafzimmer ist: "Wir haben eine Regel: keine Handys im Bett, außer es ist absolut notwendig." Sie selbst versuche, die Zeit in den Federn mehr zum Lesen zu nutzen anstatt auf dem Smartphone zu tippen.

MEGA Justin und Hailey Bieber bei der Premiere von "Seasons" in Los Angeles

Splash News Justin Bieber im Dezember 2019

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

