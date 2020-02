Für dieses Nackt-Shooting gibt es jetzt ordentlich Gegenwind! In der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel müssen sich Heidi Klums (46) Mädchen wieder zahlreichen Challenges stellen. Besonders gefürchtet ist dabei die nackte Fotosession – und die stand in diesem Jahr schon in der dritten Folge an. Nicht nur bei den Kandidatinnen sorgte das für Frust, sondern auch bei den ehemaligen Teilnehmerinnen. Im Promiflash-Interview plauderten Jasmin, Laura Franziska und Melina Budde (22) über die Blankzieh-Problematik.



