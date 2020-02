Michelle (47) sorgt momentan mit einer krassen Dreiecksgeschichte für Schlagzeilen! Die Schlagersängerin soll den Ex ihrer 19-jährigen Tochter Marie-Louise Reim daten. Ein Insider behauptete gegenüber Bild sogar, dass sie schon mit dem Geschäftsmann angebandelt habe, als der noch mit ihrem Nachwuchs liiert war. In einem kurzen Statement erklärte Marie-Louise bereits, dass es genau so war. Ihr Ex betonte wiederum, dass er nur mit Michelle befreundet sei. Ganz schön verwirrend. Promiflash fasst alle Fakten zu dem vermeintlichen Mama-Tochter-Drama zusammen.



