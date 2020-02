Auf was für einen Typ Mann steht Evelyn Burdecki (31)? Der Reality-TV-Star machte schon bei zahlreichen Dating-Sendungen mit. Zuletzt suchte die sympathische Blondine 2018 bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Trotz einer kurzen Liaison mit Domenico De Cicco (36) ging ihr Plan jedoch nicht auf. Deshalb hat Noch-Single Evelyn ihr Beuteschema nun offenbar völlig geändert und verriet im Promiflash-Interview, nach was für einem Mann sie sucht: "Ich glaube, ich stehe jetzt eher so auf Bauernhofmänner!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de