Enrique Iglesias (44) und Anna Kournikova (38) schweben auf Wolke sieben: Anstatt gleich auf die hartnäckigen Schwangerschaftsgerüchte einzugehen, verkündeten die Zwillingseltern ihren dritten Kindersegen erst nach der Geburt. Dabei gewährten sie intimere Einblicke, als man es dem sonst so zurückgezogenen Liebespaar eigentlich zugetraut hätte. Gaben der Schmusesänger und die Tennisspielerin in ihren rund 20 Jahren Beziehung nie viel aus ihrem Privatleben preis, so überraschten sie ihre Fans nun mit Fotos aus dem Kreißsaal!



