In der neuen YouTube-Doku über Justin Bieber (25) verraten er und seine Frau Hailey (23) bisher unbekannte Details zu ihrer Traumhochzeit im September! Nachdem der Popstar seiner Liebsten im Juli 2018 völlig unerwartet einen Antrag auf den Bahamas gemacht hatte, wollte es das Paar eigentlich ruhig angehen lassen. Kurz darauf folgte jedoch schon die standesamtliche Trauung, denn erst als Mann und Frau wollten die zwei zusammenziehen. In den bisher nur auf YouTube Premium verfügbaren Seasons-Episoden geht es außerdem um die zweite Zeremonie ein Jahr später und den Grund, weshalb die Feier ausgerechnet in South Carolina stattfand: "Ich glaube, er hat mal gesagt, dass er dort heiraten möchte und hat es dann vergessen. Als sie dann einen Ort suchten, fiel es ihm wieder ein", erzählt Justins Managerin Allison Kaye. Aber glatt ging nicht alles vor dem Traualtar – der Biebs verhaspelte sich beim Ehegelübde!



