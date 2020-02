Nikkie Tutorials (25) hat einen Mega-Job an Land gezogen! Im Mai darf die Niederländerin als Online-Gastgeberin für den Eurovision Song Contest in Rotterdam arbeiten, wie sie auf Instagram verkündet hat. Neben Backstage-Reports mit den Teilnehmern des Gesangswettbewerbs wird sie auch in den drei Live-Shows eine wichtige Rolle spielen. Dank ihres Transgender-Coming-outs Anfang Januar wurde Nikkie einer deutlich breiteren Masse bekannt.



