Der Schlagerstar Michelle (47) sorgte in den vergangenen Tagen für zahlreiche Schlagzeilen! Am Dienstag machte plötzlich eine brisante Meldung über die Sängerin die Runde: Sie soll einen neuen Partner an ihrer Seite haben – und dabei soll es sich ausgerechnet um den Ex ihrer eigenen Tochter Marie-Louise Reim handeln! Obwohl sich Michelle bislang noch nicht selbst zu den Gerüchten über ihr Privatleben äußerte, meldete sie sich nun mit ganz anderen News im Netz: Sie kündigte ihren Managementvertrag!

Die 47-Jährige verkündete nun via Instagram: "Der Schlagerstar Michelle und das Künstlermanagement Uwe Kanthak haben sich im beidseitigen Einvernehmen getrennt." Offenbar legte die Musikerin bei dem Statement viel Wert darauf, dass ihr Managementwechsel nichts mit dem aktuellen Skandal um ihre Liebelei mit dem Verflossenen ihrer Tochter zu tun hat: "Der Trennung gehen rein berufliche Ziele voraus und ausdrücklich keine privaten Gründe." Mit wem die Blondine in Zukunft zusammenarbeiten wird, würde in den nächsten Tagen von ihrem neuen Team offiziell bekannt gegeben.

Michelle hat sich bislang noch nicht zu ihrer angeblichen aktuellen Beziehung zu dem 40-Jährigen Geschäftsmann geäußert. Ihre 19-jährige Tochter dagegen meldete sich bereits ausführlich zu Wort! Marie-Louise erklärte in einem Bild-Interview: "Ja, es war so! Und ich war verletzt. Aber ich habe liebe Menschen um mich, die mir sehr geholfen haben. Jetzt wünsche ich den beiden viel Glück."

P.Hoffmann / WENN.com Michelle und ihre Tochter Marie Reim

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Michelle, Schlagersängerin

Instagram / mariereim_official Michelles Tochter Marie-Louise Reim

