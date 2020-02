Alle Samanthas dieser Welt müssen jetzt ganz stark sein: Jason Lewis, der als Kim Cattralls (63) alias Samantha Jones' Toyboy Smith Jerrod in der Kultserie Sex and the City große Bekanntheit erlangte, ist endgültig weg vom Single-Markt: Der Schauspieler hat sich mit Liz Godwin verlobt! Pünktlich zum Sonnenuntergang am Strand von Kalifornien war er vor seiner Herzdame auf die Knie gegangen und hatte ihr die Frage aller Fragen gestellt, die sie überglücklich mit "Ja" beantwortete.

Im Interview mit People verriet der Smith-Darsteller, dass er und die Produzentin sich schon kurz vor Silvester verlobten. "Sie liebt mich – wenn ich gerade großartig bin und auch, wenn ich es nicht bin", schwärmte der Frauenschwarm von seiner Braut in spe. "Sie ist immer auf meiner Seite und mit stets eine große Stütze. Sie gibt mir den Raum, in dem ich wachsen kann, und ich bin ein besserer Mensch, seit ich sie kenne. Ihr 'Ja' ist ein Segen für mein ganzes Leben", fuhr Jason fort.

Vor über vier Jahren lernte sich das Traumpaar in Miami kennen – und auch lieben. Die beiden wollen gar nicht mehr ohneeinander. Auch ein Hochzeitsdatum haben sie schon ins Auge gefasst: Jason und Liz wollen sich im Herbst 2021 die ewige Treue schwören. Wo und wie genau sie heiraten werden, haben sie noch nicht verraten.

Getty Images Liz Godwin und Jason Lewis, 2017

Splash News Schauspieler Jason Lewis bei der Pre-Emmy Party 2017 in Hollywood

Getty Images Liz Godwin und Jason Lewis im Februar 2020

