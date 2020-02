Nackt-Offensive von Pascal Kappés (29)! Schon seit so einiger Zeit gerät der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller immer mal wieder in die Schlagzeilen. Oftmals der Grund: Sein Rosenkrieg mit Ex-Frau Denise Kappès (29)! Immer wieder giften sich die beiden öffentlich an – auch wegen der Erziehung des gemeinsamen Sohnes Ben-Matteo. Jetzt machte Pascal aber mit etwas anderem von sich reden: Für ein Social-Media-Posting zog er blank!

Damit haben seine Follower wohl nicht gerechnet! Bei einem Blick in Pascals Instagram-Account wird schnell klar: Der 29-Jährige setzt nur zu gerne seinen durchtrainierten Körper in Szene. So sind Fotos mit freiem Oberkörper keine Seltenheit in dem Feed der TV-Bekanntheit. In seiner Story setzte Pascal nun aber noch einen drauf: Völlig nackt posiert das Male-Model vor dem Spiegel und dreht sich in einem Boomerang leicht zur Seite. Den entscheidenden Teil seines Intimbereichs bedeckt er lediglich mit einem Handtuch. Dazu schrieb der 29-Jährige schlicht: "Sex sells".

Solche Aufnahmen wären für Pascal vor einigen Jahren wohl nicht infrage gekommen. Im Interview mit Promiflash verriet er einst: "Vor fünf Jahren hatte ich ja selber noch 110 Kilo! Ich hatte keine Muskelmasse, sondern ordentlich Speck am Bauch." Innerhalb von einem halben Jahr habe er schließlich 25 Kilogramm abgenommen – dank schweißtreibenden Sport-Sessions.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Model

Bieber,Tamara/ActionPress Pascal Kappés im April 2019 in Berlin

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

