In ein paar Tagen werden in dem Fremdgeh-Format Temptation Island wieder die Beziehungen von vier Pärchen auf die Probe gestellt. Um die Treue der vergebenen Frauen zu testen, wurden zwölf kamerageile und mehr oder weniger aufgepumpte Junggesellen ausgewählt. Einer davon ist Sonnyboy David Exagera. Der Freibad-Angestellte will mit einem ganz besonderem Feature die Frauen verführen – er hat sein bestes Stück verzieren lassen.

Ja, richtig gehört: Der Sportliebhaber hat ein Penis-Tattoo, wie er in einem Interview mit RTL nun verriet. Bei dem Körperbild handelt es sich um einen sehr offensiven Spruch. "Enjoy it", zu deutsch: "Gönn dir", ließ er sich auf seinen Penis tätowieren. Neben seinem Prachtglied will er die verpartnerten Ladys mit romantischen Gesten umwerben und ihnen die Schwachstellen ihrer Männer aufzeigen. Ob er mit dieser Strategie gut ankommt und er den Zuschauern seinen kleinen Freund zeigen wird, erfährt man ab dem 18. Februar.

Neben dem Penis-Tattoo gibt es dieses Jahr bei "Temptation Island" aber noch eine andere ungewöhnliche Begebenheit. Mit Kübra und Fatih Belen treten zum ersten Mal Bruder und Schwester bei dem Fremdgeh-Format an.

Instagram / david_exagera_3x David, "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / david_exagera_3x David Exagera, "Temptation Island"-Boy

Instagram / david_exagera_3x David Exagera

