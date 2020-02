Wayne (42) und Annemarie Carpendale (42) können es einfach nicht lassen! Immer wieder verzücken die Moderatorin und der Schauspieler ihre Fans im Netz mit zuckersüßen und scherzhaften Schnappschüssen, die ihre Bilderbuch-Ehe dokumentieren. Zurzeit lassen die Carpendales im sonnigen Kalifornien die Seele baumeln. Dort hatte Annemarie im Rahmen der Oscar-Bericht-Erstattung beruflich zu tun. Zeit für Zweisamkeit blieb für das Pärchen dennoch: Vor einer traumhaften Strandkulisse posierten Wayne und Annemarie im Sonnenuntergang.

Auf Instagram postete der Sohn von Howard Carpendale (74) die romantische Momentaufnahme, die in Santa Monica entstanden war. Darauf nimmt Wayne seine Frau fest in den Arm und lächelt unschuldig in die Kamera. Auch Annemarie steht das Glück im Gesicht geschrieben. Mit einem strahlenden Lachen klammert sie sich an ihren Ehemann. "Endlich! Das neue Kuschelrock-Album ist da", schrieb der 42-Jährige aus Spaß dazu. Und tatsächlich: Das Foto könnte glatt als Cover für eine Schmuse-CD durchgehen!

Über zwölf Jahre schreiten die zwei schon zusammen durchs Leben. Ihre Liebe krönten sie mit ihrem gemeinsamen Nachwuchs. Sohnemann Mads erblickte im Mai 2018 das Licht der Welt – und ist der ganze Stolz seiner Eltern.

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale kurz vor den Oscars 2020

Instagram / wayne_interessiert_s Mads und Wayne Carpendale in den USA, 2020

Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale beim GQ Men Of The Year Award 2019

