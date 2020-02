Sie will sich mehr um ihr eigenes Wohl kümmern! Nicki Minaj (37) ist seit Jahren eine erfolgreiche Künstlerin. Ende 2019 überraschte die Rapperin ihre Fans dann mit einer süßen News aus ihrem Privatleben: Sie hat ihren Freund aus Teenagerzeiten geheiratet. Seitdem geht es das Style-Chamäleon ruhiger an – will mehr für sein Wohlbefinden tun. So unter anderem auch in Sachen Fitness: Nicki will noch einige Kilo abnehmen!

In ihrer eigenen Apple Music Show Queen Radio offenbarte die 37-Jährige, dass sie sich mehr auf ihr Leben abseits des Rampenlichts und der Bühne konzentrieren wolle. So habe sie sich in den vergangenen Monaten auch mehr mit ihrer Fitness auseinandergesetzt. "Ich habe zum Beispiel versucht, diese eine Diät zu machen und habe sie immer wieder vor mir hergeschoben. Ich hätte einfach nie gedacht, dass ich diese Disziplin im Essen habe", gab sie offen zu. Doch sie habe diesen Schalter in ihrem Kopf umlegen können.

"Mein Körper hat sich dem dann auch angepasst und jetzt bin ich noch neun Kilo von meinem Wunschgewicht entfernt", erzählte die "Bang Bang"-Interpretin ihren Fans stolz. Erst vor wenigen Tagen präsentierte die Ehefrau von Kenneth Petty ihrer Community ihre heißen Kurven aus dem Fitnessstudio in einem kurzen Instagram-Clip – und beweist damit einmal mehr, dass sie das Gym mittlerweile gern aufsucht.

Getty Images Nicki Minaj im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj, Musikerin

Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de