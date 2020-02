Was haben Katharina Kocks (22) Eltern gesagt, als sie die Rolle der Toni bei Berlin - Tag & Nacht ergattert hat? Tatsächlich fand es Papa Kock auf Anhieb so richtig cool, ganz im Gegensatz zu ihrer Mama! Seit August 2019 gehört Katharina nun schon zum Cast der erfolgreichen Daily Soap. Zuvor stand die 22-Jährige bereits für Leben.Lieben.Leipzig vor der Kamera – ein Grund, warum ihr Vater sofort Feuer und Flamme gewesen sei. "Mein Papa, als er von 'Berlin - Tag & Nacht' erfahren hat, war sofort so: 'Jo, ist ja noch mal eine Stufe höher, ist ja voll geil, mach das!'", verriet die Nordrhein-Westfälin im Promiflash-Interview. Katharinas Mutter hatte dagegen zunächst Bedenken: "Sie meinte: 'Oh Gott, was macht meine Tochter? Jetzt zieht die nach Berlin!' Aber die sind trotzdem beide megastolz und unterstützen mich auch."



