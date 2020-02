Laura Müller (19) will es allen zeigen! Ab dem 21. Februar heißt es zum 13. Mal für 14 deutsche Promis: Let's Dance! Underdog Pascal Hens (39) tanzte sich im Vorjahr überraschend aufs Sieges-Podest. Das plant nun auch die 19-Jährige. Ihre Teilnahme wurde wegen ihres geringeren Bekanntheitsgrades als Freundin von Michael Wendler (47) viel diskutiert und kritisiert. Sie stellt allerdings klar: Ihr Ziel sei das große Finale!

Laura ist noch ein Newcomer im Show-Business. Ihre Beziehung zu dem 47-jährigen Schlagerstar wurde Anfang 2019 publik und ist seitdem ein Dauerthema in den Medien. Dank dieser Liaison sammelte Laura rasch Show-Erfahrungen: Mit dem Wendler war sie nicht nur zusammen in der Doku Goodbye Deutschland zu sehen, sondern zog mit ihm auch in Das Sommerhaus der Stars. Nebenbei hat sich die Sächsin erfolgreich eine Karriere als Influencerin aufgebaut und ein Cover-Shooting für die deutsche Februar-Ausgabe des Playboys abgesahnt.

Laura hat großen Respekt vor ihrer "Let's Dance"-Teilnahme, betont aber im Let's Dance Podcast, keine Angst vor dem TV-Highlight zu haben: "Ich will natürlich ins Finale – sehr sehr gerne." Die Wahl-Amerikanerin hat noch ein zusätzliches Ziel: "Ich hoffe, dass die Leute einfach sehen, dass ich eine ganz Nette bin und mich in Micha verliebt habe und nichts schlimm daran ist, dass wir ganz normale Leute sind. Es ist einfach so, dass ich auch mich zeigen kann, wie ich bin. Dass die Leute sehen, wer ist Laura Müller."

Meister Marco; Action Press Laura Müller und Michael Wendler im Juli 2019 in Bremen

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller bei "Das Sommerhaus der Stars"

Revierfoto/ Action Press Laura Müller, Influencerin

