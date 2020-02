Bei Aline Bachmann läuft es gerade richtig rund! Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin hat sich nicht nur optisch total verändert. Auch in ihrem Inneren herrscht pures Glück. Aline hat wieder einen Mann an ihrer Seite und strahlt beim Promiflash-Interview bis über beide Ohren: "Mit meinem Freund bin ich jetzt ein halbes Jahr zusammen und wir haben eine sehr glückliche Beziehung." Er unterstützt die Dresdnerin auch bei ihrem Kilo-Kampf – im Gegensatz zu ihrem Ex, der sie aus Eifersucht dick füttern wollte. "Ich glaube, hätte ich ihn nicht gehabt, dann hätte ich die OP mit der Magenverkleinerung, ich glaube, ich hätte einen Rückzieher gemacht", schwärmt die 25-Jährige und verkündet, dass sie sich mit ihrem Neuen sogar eine Hochzeit und Nachwuchs vorstellen könne.



