Eine besonders heiße Überraschung von Hailey Bieber (23) zum Valentinstag? Am vergangenen Dienstag offenbarte ihr Ehemann Justin Bieber (25) bei einem Event in London die Lieblingsbeschäftigung des Paares. Bei dem "Habitual"-Interpreten und der Laufsteg-Schönheit stehe nämlich Sex auf der Tagesordnung. Schon einen Tag später stellte sich dann heraus, dass Biebs das offenbar nicht nur so dahergesagt hatte: Hailey wurde am Mittwoch beim Dessous-Shopping gesichtet!

Die 23-Jährige scheint genau zu wissen, wie sie ihren Liebsten antörnt – beim Unterwäsche-Label Agent Provocateur wurde sie fündig: Hailey verließ mit einer Tasche der Dessous-Marke gelassen den Shop in Los Angeles, wie Paparazzi-Fotos der Daily Mail zeigen. Ob die heiße Ware allerdings tatsächlich für den 14. Februar gedacht war, behielt die Blondine für sich. An Leidenschaft scheint es dem Paar jedoch bei täglichem Matratzensport nicht eben zu mangeln.

Mehr verriet allerdings auch der 25-Jährige nicht, was sein Liebesleben mit Hailey betrifft. Ganz Gentleman-like verriet er Anfang der Woche lieber, wieso er es noch genießt, verheiratet zu sein: "Es ist toll, aber es ist auch nicht immer leicht. Man muss daran arbeiten. Man muss geduldig mit seinem Partner sein, ihn lieben. Aber es ist total unglaublich!" Am 30. September 2019 gaben sich die zwei während einer romantischen Zeremonie in South Carolina das Jawort. Dieses Jahr können sie also bereits den ersten Hochzeitstag feiern.

Getty Images Hailey Bieber im Februar 2020

MEGA Justin und Hailey Bieber im Februar 2020

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020

