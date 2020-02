Wow, dieser Look kann sich definitiv sehen lassen! Aktuell hat Kate Upton (27) ziemlich viel um die Ohren: Die Blondine ist nicht nur ein gefragtes Model und gern gesehener Gast bei zahlreichen Events. Seit November 2018 ist sie auch Mama einer Tochter. Etwas mehr als ein Jahr später ist ihr die Schwangerschaft wirklich gar nicht mehr anzusehen – das beweisen brandneue Bilder!

In Los Angeles rockte Kate nun selbstbewusst und gut gelaunt einen roten Teppich. Bei der Canada Goose Cocktails And Conversation posierte sie strahlend für die wartenden Fotografen. Für Aufsehen sorgten bei diesem Auftritt vor allem ihre langen Beine, die in sexy Shorts und High Heels perfekt in Szene gesetzt wurden. Dazu trug Kate einen mit Nadelstreifen besetzten Blazer und ein enges weißes Top.

Lange hatte die 27-Jährige nicht mit ihren Schwangerschaftspfunden zu kämpfen gehabt. Wenige Monate nach der Geburt ihres Babys präsentierte sie ihre Kurven im Badeanzug. "Ich habe wirklich noch einen langen Weg vor mir, wenn ich all meine Schwangerschaftskilos loswerden will. Aber ich bin zuversichtlich", erklärte sie damals auf Instagram.

Getty Images Kate Upton, Model

ENT / SplashNews.com Kate Upton

Instagram / kateupton Kate Upton im Juni 2019

