So viel Drama – und die Hauptperson weiß von nichts! Am Wochenende gab es viele Schlagzeilen um Big Brother-Bewohnerin Cathleen Vogel. Der Grund: Es wurde berichtet, dass sie mit ihrem Halbbruder Andreas zusammen gewesen sein soll. Dieser stellte heute in der Live-Show des Reality-Formats jedoch klar: Er hatte nie eine Beziehung mit seiner Halbschwester. Was Cathleen zu dem ganzen Drama zu sagen hat, werden die Zuschauer erst einmal nicht erfahren, denn: Ihr wird nicht mitgeteilt, was über sie berichtet wird!

Zuvor hatte Cathleens Halbbruder in seinem Statement darum gebeten, dass die Vorwürfe nicht weiter thematisiert werden sollen. Daraufhin sagte Jochen Schropp (41) in der Sendung: "Wir gehen Andreas' Bitte nach und werden diese Meldung nicht zu Cathleen ins Haus geben. Die Wahrheit wird spätestens heraus kommen, wenn Cathleen das 'Big Brother'-Haus verlässt."

Das bedeutet dann wohl auch, dass die 38-Jährige entsprechende Kommentare von den Zuschauern nicht zu sehen bekommt. Diese können die Fans in der App hinterlassen. Den Bewohnern, die im Glashaus wohnen, werden diese Bewertungen regelmäßig angezeigt.

7 Tage Sex, RTL Andreas und Cathleen Vogel bei "7 Tage Sex"

© SAT.1/Arya Shirazi Cathleen, Teilnehmerin bei "Big Brother" 2020

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Bewohnerin Cathleen

