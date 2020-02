Diese Nachricht schockierte am vergangenen Samstag: Caroline Flack (✝40) ist tot. Die ehemalige Moderatorin der britischen Ausgabe von Love Island und Ex-Freundin von Prinz Harry (35) wurde leblos in ihrer Wohnung in London aufgefunden. Ein Anwalt ihrer Familie erklärte gegenüber The Sun, dass die Blondine sich das Leben genommen haben soll. Offiziell bestätigt ist dies allerdings noch nicht. Im Netz äußerte sich nun auch Carolines Freund Lewis Burton (27) mit rührenden und deutlichen Worten.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



