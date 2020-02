Ob in seinen Musikvideos oder während der Bühnenshows – lüsterne und brutale Inszenierungen sind die Fans von Till Lindemann (57) und seiner Band Rammstein gewohnt. Der Sänger ist dafür bekannt, Grenzen zu überschreiten und mit allen Mitteln zu provozieren. Dabei macht er auch vor Sex nicht Halt. Die unzensierte Version des Musikvideos zu "Knebel" ist nur noch auf einem Erotik-Portal zu sehen, weil Till darin Oralsex haben soll. Am Freitag erschien der erste offizielle Porno des Musikers mit dem Titel „Till the End“!

Auf der Porno-Seite Visit-X wurde der sieben Minuten lange Streifen veröffentlicht, in dem Till mit mehreren Frauen Sex hat. Ein Freund des 57-Jährigen erklärt gegenüber Bild: „Till ist ein Ausnahmekünstler, der die vermeintlichen Grenzen aller Extreme selbst überschreitet. Er lebt als Kunstwerk.“ Nicht jeder Fan scheint auf diese Art von Kunst zu stehen. Ein Zuschauer äußert sich angewidert auf Reddit: "Ich liebe diesen Mann – er ist mein Idol, aber ich möchte seinen alten Penis nicht sehen.“

Eine der Frauen, mit denen Till sich in dem Video vergnügt, ist Charlotte Sartre. Die 24-jährige Porno-Darstellerin soll die neue Frau an der Seite des Rammstein-Frontmanns sein. Im November 2019 wurde das Paar Händchen haltend in New York gesichtet.

Musikvideo: "Till Lindemann" mit "Knebel" Till Lindemann im Musikvideo zu "Knebel"

Anzeige

Getty Images Till Lindemann in Sydney

Anzeige

Instagram / gothcharlotte Charlotte Sartre, Porno-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de