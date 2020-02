Wer schön sein will, muss leiden – dieses Sprichwort scheint im Fall von Rodrigo Alves (36) definitiv zuzutreffen. Nachdem der brasilianisch-britische TV-Star bereits jahrelang Unmengen in Beauty-OPs investiert hatte, um als Real-Life-Ken zu leben, folgte vor Kurzem die große Überraschung: Der 36-Jährige outete sich als Transgender, was auch gleich sein neues optisches Ziel erklärte: Ab sofort möchte Roddy aussehen wie Barbie! Für dieses Vorhaben muss sich die Kunstfigur aber schweren Eingriffen beim Schönheitschirurgen unterziehen!

Wie die Blitzlicht-Bekanntheit Promiflash bereits vor ihrem jüngsten Besuch beim Arzt ihres Vertrauens wissen ließ, war zuletzt eine Operation in Belgien zur Feminisierung ihres Gesichts an der Reihe. Seit diesem Schritt im Rahmen der Umwandlung von einem Mann zu einer Frau ist Roddy kaum wiederzuerkennen. Instagram-Storys zeigen die OP-Liebhaberin mit dunkelviolett unterlaufenen und geschwollenen Augen! Das ist allerdings noch lange nicht alles...

Außerdem mussten auch ihr Kinn, die Stirn, die Knochen um ihre Augen und der Adamsapfel dran glauben. Obwohl der Anblick des frisch operierten Rampenlicht-Stars geradezu schmerzhaft aussieht, gibt Roddy selbst in den Clips Entwarnung: "Auf einer Skala von eins bis zehn ist der Schmerz, würde ich sagen, bei vier oder drei. Sehr gering. Es ist bloß unangenehm."

Instagram / rodrigoalvesuk Rodrigo Alves im Februar 2020

Instagram / rodrigoalvesuk Rodrigo Alves nach seiner Gesichts-OP

Instagram / rodrigoalvesuk Rodrigo Alves, TV-Star

