Sarah Lombardi (27) schwebt nach der schmerzhaften Trennung von Exfreund Roberto endlich wieder auf Wolke sieben! Julian Büscher, seines Zeichens Profi-Fußballer, heißt der neue Traummann an der Seite der Sängerin. Ist der Berufssportler auch der Grund für Sarahs ständige Lust auf Fitnesstraining, die sie in den letzten Tagen immer wieder auf Social Media zeigt? Tatsächlich nimmt dies schon länger einen großen Platz im Leben der jungen Mutter ein, wie sie gegenüber Promiflash verriet: "Ich habe einfach gemerkt, dass mir Sport unheimlich guttut, dass ich mich sehr fit fühle, dass ich meine auch mal stressigen Tage damit sehr gut abbauen kann – und dass ich mich dann wohl in meinem Körper fühle."



