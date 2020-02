Das Liebes-Chaos um Schlagersängerin Michelle (48) geht weiter! Die Musikerin ist derzeit wieder total verliebt – doch ihre Partnerwahl sorgt für mächtig Schlagzeilen: Steve Feige, ihr neuer Freund, soll auch der Ex-Freund ihrer eigenen Tochter Marie-Louise sein! Glaubt man den Aussagen der 19-Jährigen, dann stimmen die Gerüchte, die im Umlauf sind. Doch jetzt äußert sich zum ersten Mal der 40-Jährige und betont: Die angebliche Dreiecksgeschichte stimmt überhaupt nicht!

"Ich war nicht mit Marie zusammen. Das ist eine Lüge. Mit Michelle bin ich es. Aber dazu will ich mich nicht äußern", erklärt der Hobbyrennfahrer gegenüber Bunte. Dass Michelle und Steve tatsächlich ein Paar sind, war auch für ihren Ex Karsten Walter (26) im Bild-Interview bereits klar: "Sie hat mir Steve nicht vorgestellt, aber es war offensichtlich, dass er ihr neuer Freund ist. Sie haben das auch nicht versteckt", so der Künstler.

Jetzt steht Aussage gegen Aussage – denn Maries Worte klangen ganz schön anders: "Ja, es war so! Und ich war verletzt. Aber ich habe liebe Menschen um mich, die mir sehr geholfen haben." Was denn nun wirklich hinter der kuriosen Story steckt, ist also auch weiterhin nicht vollständig geklärt.

Getty Images Michelle, Schlagersängerin

Instagram / karstenwalterofficial Karsten Walter, Künstler

Instagram / mariereim_official Marie-Louise Reim, Sängerin

