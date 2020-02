Süße Baby-News für Mr. Big! Sex and the City-Star Chris Noth (65) gab erst im September bekannt, dass er zum zweiten Mal Vater wird. Zwölf Jahre nachdem Sohnemann Orion zur Welt gekommen war, erwarteten seine Frau Tara Lynn Wilson und der Schauspieler erneut Nachwuchs. Jetzt gab Chris mit einem niedlichen Post endlich bekannt: Er ist wieder Papa geworden – und auch den Namen seines zweiten Söhnchens verrät er bereits!

Auf Instagram teilte der 65-Jährige einen zuckersüßen Schnappschuss seines Kleinen. Darauf nuckelt der Mini-Noth, in eine dicke Decke eingewickelt, an seinem Händchen. Dazu schrieb der stolze Papa: "Direkt aus dem Himmel haben wir unseren zweiten Sohn bekommen – Keats!" Damit ist also auch schon klar, wie Tara und Chris ihren Familienzuwachs genannt haben. "Was aus Schönheit entsteht, ist eine ewige Freude", beendete Chris seinen Post.

Etliche Fans aber auch Kollegen des TV-Stars überhäufen die frischgebackenen Eltern in den Kommentaren bereits mit Glückwünschen. "Oh mein Gott, er ist so perfekt und wunderschön. Glückwunsch an euch alle", meinte zum Beispiel Chris' "Sex and the City"-Co-Star Kristin Davis (54).

Instagram / chrisnothofficial Chris Noths Sohn Keats

Anzeige

Getty Images Tara Lynn Wilson und Chris North in New York 2017

Anzeige

Getty Images Kristin Davis bei der Premiere von "AJ And The Queen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de