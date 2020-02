Zwischen Kelly MissesVlogs (26) erstem YouTube-Video und ihrem aktuellsten liegen fast zehn Jahre – und zwei Millionen Abonnenten! Erst in der vergangenen Woche knackt die Webvideo-Produzentin den bedeutenden Follower-Meilenstein, einen Jubiläums-Clip dreht die 26-Jährige eigens dafür allerdings noch nicht. Promiflash blickt deshalb nochmal auf die Karriere der gebürtigen Fränkin zurück und klärt dabei die Fragen, welches YouTube-Video sie sich als Erstes anschaute, wieso Kelly 2018 angeblich ihren schwulen besten Freund heiratete und was für Zukunftspläne sie jetzt noch hat: "Also ich will mich auf jeden Fall mehr der Musik widmen."



