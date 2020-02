Mit ihrem ehrlichen Statement sorgte Micaela Schäfer (36) für eine Menge Aufsehen! Vergangene Woche hatte die Nacktschnecke in einem Promiflash-Interview betont, dass sie niemals Mama werden möchte. Der Grund: Die 36-Jährige finde "schwangere oder hochschwangere Frauen nicht erotisch"! Für diese Aussage hat das Erotikmodel bereits einige Gegenstimmen von ihren Fans geerntet. Was wohl die deutschen Promi-Mütter zu Micas Worten sagen?

Promiflash hat mal bei ein paar Mamas nachgefragt. "Also, am Anfang habe ich mir gedacht: ‘Also Alte, hast du eigentlich einen Dachschaden, wie kannst du so etwas sagen?’", wetterte Ex-Köln 50667-Darstellerin Iris Aschenbrenner (39). "Doch dann habe ich mir gedacht: ‘War ich wirklich so megahot, als ich schwanger war?’" Anfangs habe sie sich vor allem über ihre größeren Brüste und tolle Haut gefreut. Im neunten Monat sei sie sich eher wie ein "Pottwal" vorgekommen.

Schauspielerin Nina Noel (31) ist ganz und gar nicht Micas Meinung. "Ich habe mich schwanger total wohl gefühlt in meinem Körper", betonte die Mutter des kleinen Lyano Lyon im Interview. "Ich fand mich auch sexy und das fand auch mein Partner. Ich finde schwangere Frauen auch allgemein total schön."

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, Laien-Darstellerin

Instagram / iris_aschenbrenner "Köln 50667"-Star Iris Aschenbrenner

Instagram / ninanoel "Krass Schule"-Star Nina Noel

