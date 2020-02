Micaela Schäfer (36) sorgte in den letzten Tagen wieder für Furore – im Promiflash-Interview verriet sie, dass sie Schwangere nicht erotisch findet. Nun reagieren die Promi-Mütter. Schauspielerin Nina Noel (31) fand sich während des freudigen Umstands schon sexy. Ihre ehemalige Köln 50667-Kollegin Iris Aschenbrenner (39) empfand das am Anfang auch so, sah sich in den letzten Wochen aber eher als Pottwal. TV-Darstellerin Anne Wünsche (28) konnte ihren Baby-Kurven dagegen gar nichts abgewinnen. "Ich muss ganz ehrlich sagen und ich rede da wirklich nur von mir, ich habe mich als schwangere Frau überhaupt nicht erotisch empfunden.", erklärte sie gegenüber Promiflash.



