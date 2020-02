Julia P. (17) gibt ein ehrliches Body-Update! Aktuell nimmt die Schülerin an der 15. Staffel Germany's next Topmodel teil. Bei den Shootings konnte das Nachwuchsmodel mit seinem Selbstbewusstsein punkten. Im Sommer 2018 fühlte sich die Blondine hingegen noch alles andere als wohl in ihrem Körper: Sie brachte 20 Kilo mehr auf die Waage und sagte ihren Pfunden den Kampf an.

Heute kann Julia auf eine enorme Verwandlung zurückblicken. Innerhalb eines Jahres reduzierte sie ihr Körpergewicht um stolze 20 Kilo: "Wenn man schon merkt, man fühlt sich selber unwohl, dann muss man halt was ändern", erklärte die Dortmunderin gegenüber ProSieben. Um ihr Ziel zu erreichen, krempelte die 17-Jährige ihren kompletten Alltag um. Sie stellte nicht nur ihre Ernährung um, sondern brachte auch mehr Bewegung in ihr Leben. "Meine Lebensfreude ist wiedergekommen", verriet die GNTM-Kandidatin weiter.

Ihre Follower können die Veränderung der Beauty kaum fassen: "Kann mir echt schwer vorstellen, dass du mal dick warst", lauten zahlreiche Nachrichten via Instagram. Mit Throwback-Bildern beweist Julia das Gegenteil. Doch diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. "Ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich bin selbstbewusst", sagt das Model über seine neue Figur.

Instagram / julia.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Julia P. im Sommer 2018

Instagram / julia.gntm2020.official Julia P. im Sommer 2018

Instagram / julia.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Julia P. im Februar 2020

