Kim Kardashian (39) und ihr Ehemann Kanye West (42) führen ein Leben wie aus dem Bilderbuch: Regelmäßig unternehmen sie Luxus-Trips in ferne Länder und sind dabei immer unterwegs in schicken Designer-Outfits. Via Social Media lassen sie ihre Follower an ihrem Glück teilhaben. Zum Valentinstag dachte sich das Paar nun etwas ganz Besonderes aus: Bei einer Reise nach Mexiko und Paris genossen die beiden die Zeit zu zweit – und Kanye hielt als Kims "privater Fotograf" alles mit der Kamera fest.

Im mexikanischen Cabo San Lucas lichtete der Musiker seine sexy Ehefrau in einem schwarzen, knappen Bikini am Pool ab. Als wäre das noch nicht genug, ging es danach sofort weiter nach Paris. Nach einem Besuch bei der Fastfood-Kette KFC besuchten die beiden Turteltauben dort das Modehaus "Jean Paul Gaultier" – und starteten erneut ein ausgiebiges Fotoshooting: In einem bunt gepunkteten Ganzkörper-Dress und mit Sonnenbrille posierte Kim in dem Shopping-Paradies und machte dabei eine super Figur. Unter dem Post kommentierte die brünette Beauty: "JPG& KFC" und spielte damit auf die schräge Kombination von Luxus-Modehaus und Fastfood an.

Den Hähnchen-Snack dürfte der Keeping up with the Kardashians-Star jedoch nicht angerührt haben. So hatte Kim erst kürzlich ihrer Community auf Instagram verkündet, dass sie auf eine vegetarische Ernährung umgestiegen sei.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2020

