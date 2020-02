Oliver Pocher (42) sorgt seit Ende Januar für zahlreiche Lacher im Netz: In Dutzenden von Clips parodierte der Comedian in den vergangenen Wochen Michael Wendler (47) und dessen Freundin Laura Müller (19). Mit bedruckten T-Shirts und einem eigenen Instagram-Filter legte der vierfache Papa zuletzt noch einen drauf. Promiflash hat Oli nun zum Interview getroffen und nachgehakt: Wie kam es zu der Diss-Strecke gegen den Schlagerstar? "Ich habe diese legendäre Schlüsselübergabe gesehen und die habe ich einfach nachgestellt. Und auf einmal fingen am Wochenende die Leute an, deutschlandweit das nachzustellen!", erzählte der 42-Jährige.

