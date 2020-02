Sie zeigen ihrem Kind die Welt! Seit über anderthalb Jahren sind Annemarie (42) und Wayne Carpendale (42) stolze Eltern eines Sohnes. Seit Mads auf der Welt ist, hat sich der Alltag der Moderatoren verändert, doch die beiden haben sich angepasst und nehmen ihren kleinen Mann überall hin mit, auch jetzt wieder. Annemarie teilt ein paar Urlaubsbilder mit ihrem Söhnchen vom anderen Ende der Welt!

Mads ist schon ein richtiger Weltenbummler geworden. Anfang Februar war er mit seinen Eltern in Los Angeles, vor einigen Tagen ging es dann für Familie Carpendale auf die ha­wai­i­a­nische Insel Maui. Von dort stammen die neuen Mutter-Sohn-Bilder der "taff"-Moderatorin. In einer knalligen Latzhose und einem niedlichen Fischerhut auf dem Kopf posiert Waynes Mini-Me mit seiner Mama in einem Boot. "Es gibt so viel zu sehen", betitelt die 42-Jährige ihren Beitrag auf Instagram.

Vor den Aufenthalten in den USA machten die drei Anfang des Jahres Urlaub auf der Karibik-Insel Anguilla. Dort verblüffte Annie ihre Fans mit heißen Bikini-Schnappschüssen und stellte humorvoll klar, dass ihr Sohnemann sie ganz schön auf Trab halte.

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn Mads

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Mads Carpendale, Sohn von Annemarie und Wayne Carpendale

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Mads und Annemarie Carpendale

Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Einblicke ins Leben der Carpendales? Ja, auf jeden Fall! Nein, nicht unbedingt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de