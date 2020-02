Bibi Claßens (27) Sohnemann Lio (1) ist dabei, die ersten Worte zu lernen! Seit seiner Geburt im Oktober 2018 hat der Knirps der YouTuberin einiges gelernt: Mittlerweile kann der Kleine schon ganz gut laufen und klaut regelmäßig das Handy seiner Mama. In den vergangenen Wochen ist allerdings eine besonders wichtige Eigenschaft dazugekommen – er fängt nämlich an zu sprechen. Zu den ersten Begriffen gehört zum Beispiel "heiß", wie sein Papa Julian (26) jetzt in einem YouTube-Video verrät. "Er verwendet das Wort 'heiß' zu 50 Prozent richtig, also entweder, wenn es plötzlich mega-kalt oder mega-heiß ist", erklärt der Influencer die Wortschatz-Tücken von Lio. Zumindest liegt der Wonneproppen mit seinen Fähigkeiten genau im Zeitplan, was seine Entwicklung betrifft.



