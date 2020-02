Cathy Hummels (32) tauscht ihre Heimat momentan gegen Thailand ein – für eine ganz besondere Premiere! Seit mittlerweile einer Woche hält sich die Liebste von Star-Kicker Mats Hummels (31) mit ihrem Sohn Ludwig (2) in Phuket auf. Um Urlaub handelt es sich dabei allerdings nicht, denn Cathy steht vor der Kamera: Die 32-Jährige konnte ihren ersten Moderationsjob ergattern! Wie es ihr dabei ergeht, verriet sie jetzt in einem aktuellen Interview.

Wie Bild berichtete, wird die Influencerin durch eine neue RTL2-Sendung führen. Mit ihrem zweijährigen Knirps war sie zuvor noch nie so lange verreist – dem Mutter-Kind-Gespann ergehe es aber am anderen Ende der Welt sehr gut, wie Cathy verriet: "Er kann sogar schon 'Danke' auf Thailändisch sagen. Da ist er mir einen Schritt voraus. Aber ich muss ja auch arbeiten und Ludwig hat mehr Zeit, sich aufs Thailändisch lernen zu konzentrieren." Um was für ein Format es sich handelt, und wann genau es im TV zu sehen sein wird, das behielt die gebürtige Bayerin aber für sich.

Dass sie für so eine lange Zeit ohne ihren Ehemann verreist ist, stieß im Netz allerdings auch auf Gegenwind. Die Kritik sehe Cathy aber nicht ein: "Ich mache nichts anderes als Millionen Frauen auf der Welt. Ich bin berufstätig und Mutter. Dass ich vier Wochen in Thailand arbeiten und mein Sohn mich begleiten kann, ist für uns beide eine Bereicherung", rechtfertigte sie sich im Interview.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2020

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Dezember 2019

