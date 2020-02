Natalie Stommel hat endlich die große Liebe gefunden. Schon 2013 suchte sie bei Der Bachelor ihren Mr. Right. TV-Junggeselle Jan Kralitschka (43) schickte sie allerdings schnell wieder nach Hause. Auch beim Schweizer Bachelor hielten die Gefühle nicht lange an. Zuletzt versuchte sie ihr Glück bei Bachelor in Paradise – nur, um im Finale auch von Mitkandidat Michael Bauer (29) enttäuscht zu werden. Das alles liegt jetzt aber hinter ihr: Natalie ist wieder frisch verliebt – und das dieses Mal ganz ohne TV-Kameras!

Auf Instagram teilte die brünette Beauty jetzt einen verliebten Schnappschuss mit ihrem neuen Freund Sascha. Darauf kuscheln die beiden gemeinsam vor dem Eiffelturm. "Oft kommt die Liebe des Lebens erst nach dem Fehler des Lebens", lauten ihre vielsagenden Zeilen zu dem Pic. Viel verrät sie zu ihrem neuen Liebesglück noch nicht, außer, dass sie mit dem Mann an ihrer Seite offenbar megahappy ist: "Du bist mein Seelenverwandter, mein Fels in der Brandung, mein Himmel auf Erden, mein bester Freund, mein Geliebter, mein Lieblingsmensch, die Person, mit der ich mein letztes Stück Pizza teile."

Natalie und Sascha kennen sich tatsächlich schon seit etwa zwei Jahren, aber erst jetzt habe es zwischen ihnen gefunkt. "Vielleicht habe ich genau diese 24 Monate gebraucht, um festzustellen, dass du der Mann bist, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte! Danke, dass du auf mich gewartet hast", beendete sie ihren Post.

TVNOW Natalie Stommel und Michi Bauer bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin

Instagram / natalie_stommel "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Natalie Stommel

