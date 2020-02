Die Gerüchte haben sich bestätigt: Nachdem sich das eigentliche Traumpaar der Instagram-Szene, Caroline Einhoff und Jeff Kasser, auf der Social-Media-Plattform gegenseitig entfolgte, wurden Spekulationen einer möglichen Trennung laut. Seit 2017 gingen die Deutsche und der US-Amerikaner gemeinsam durch die glitzernde Insta-Welt und präsentierten sich als sexy Fitness-Couple. Doch das scheint jetzt der Vergangenheit anzugehören: Caro bestätigte, dass sie und Jeff fortan getrennte Wege gehen werden!

In ihrer Instagram-Story gab die Top-Influencerin mit 1,5 Millionen Abonnenten ein Statement ab. Darin heißt es: "Wir sind nicht mehr das Power-Paar, von dem ich dachte, dass wir es sind". In dem Beitrag, der mit einem Knutsch-Pic der beiden hinterlegt ist, äußert sich Caro auch zu den Gründen der Trennung – die jedoch Raum für Spekulationen lassen. Jeff sei die Liebe ihres Lebens gewesen, habe aber etwas "sehr Schlimmes" getan. Noch könne sie sich nicht weiter dazu äußern, weil sie noch so verletzt sei, hoffe aber, dass der Schmerz bald vergehe und sie dann anderen Betroffenen helfen könne. "Bitte akzeptiert, dass ich aktuell durch die schlimmste Phase meines Lebens gehe!", bittet die 28-Jährige in ihrem Posting um Verständnis.

Während Caroline aus Deutschland kommt, hat Jeff seine Wurzeln in Tennessee. Doch wie lernten sich die beiden kennen? Das einstige Pärchen erklärte vor einiger Zeit in einem YouTube-Clip, dass die Beauty den ersten Schritt machte und Jeff eine Nachricht schickte, in der sie ihm ein Kompliment für seine Arbeit machte. Zu der Zeit war das Male-Model gerade in Europa unterwegs, für Caro legte Jeff schließlich einen Zwischenstopp in Frankfurt ein.

