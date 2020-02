Leah Marie Kruse ist außer sich! Die Hamburgerin musste am Mittwoch das Bachelor-Format verlassen: Trotz intensiver Küsse mit Sebastian Preuss (29) schickte sie der Kickboxer heim. Für die Beauty eine traurige Überraschung – und zu Hause folgte dann ein zusätzlicher Schock. Die Studentin bekam bei der TV-Ausstrahlung mit, dass der Rosenkavalier in dieser Folge fies über ihre Beauty-Eingriffe gelästert hatte. Für Leah ein No-Go, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: "Es hat mich verletzt. [...] Mich als 'verbastelt' zu bezeichnen, ist für mich respektlos."



