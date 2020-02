Wendler-Liebste, Playboy-Cover, Auto-Geschenke – Laura Müller (19) ist zurzeit oftmals Gesprächsthema Nummer eins. Ab Freitag wird sie noch mehr in den Fokus gerückt, denn dann wird sie ihren Hüftschwung bei Let's Dance unter Beweis stellen. Im Vorfeld gibt es dafür viel Kritik: Die Brünette stünde nur in der Öffentlichkeit, weil sie die blutjunge Freundin von Michael Wendler (47) sei. Aber wie tickt Laura eigentlich ganz ohne Michael an ihrer Seite? Promiflash verrät euch Details über das Leben der viel diskutierten Tanzshow-Kandidatin!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de