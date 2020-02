Der Countdown läuft! Am 31. März werden sich Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) von ihrem Leben in der britischen Königsfamilie verabschieden. Doch bevor das Paar schlussendlich das Feld räumen wird, muss es noch sechs öffentliche Auftritte hinter sich bringen. Der Termin-Marathon startet für Harry am 28. Februar und endet mit einem ganz besonders brisanten Treffen einige Tage später: Am Commonwealth Day besuchen er und seine Frau zusammen mit den anderen Mitgliedern der Familie den Gottesdienst. Wie die Stimmung da wohl sein wird?



