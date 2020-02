Viele Paare geben sich gegenseitig Kosenamen, da machen auch Promis keine Ausnahme. Influencerin Anne Wünsche (28) ist seit fast einem Jahr mit ihrem Freund Karim zusammen und plauderte nun aus dem Nähkästchen, wie es bei ihnen mit liebevollen Spitznamen aussieht. Denn bei dem Pärchen bleibt es nicht nur bei einer, sondern vielen verschiedenen Varianten, die zum Teil ziemlich gemein klingen.

So nenne Karim die Influencerin gern "Kröte, Fetti oder Walross", wie Anne zu einem Post auf Instagram schrieb. Doch die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nimmt es mit Humor und würde ihren Liebsten dann "Volldepp oder Arschloch" nennen. Auch wenn die Kosenamen auf den ersten Blick ziemlich gemein wirken, das Paar findet es witzig und liegt in puncto Humor scheinbar auf der gleichen Wellenlänge. Am häufigsten würde Karim seine Anne aber Äffchen nennen, wie die 28-Jährige zu ihrem Post schrieb. Passend dazu kuschelt die Zweifachmama mit einem Plüsch-Affen im Bett.

"Ich finde solche Namen irgendwie schöner als Schatz, Baby, Mäuschen", verriet die Influencerin. "Denn so hat er vermutlich nicht nur mich genannt, sondern auch die Frau davor und die davor", erklärt sie weiter. Die 28-Jährige selbst nenne ihren Freund schlicht bei seinem richtigen Namen.

Anne Wünsche Anne Wünsche im Bett

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit einer ihrer Töchter und ihrem Freund

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund auf einem Boot

