Großer Profi-Wechsel bei Let's Dance! Anfang Februar hatte RTL verkündet, welche Profis in der 13. Staffel des Tanz-Formats an den Start gehen. Neben Katja Kalugina (26) und Vadim Garbuzov (32) fehlte dabei auch Ekaterina Leonovas (32) Name auf der Liste. Für viele Fans ein großer Schock – schließlich gehörte besonders Letztere stets zu den Publikums-Favoriten. Doch weshalb gehört die gebürtige Russin nicht mehr zum Cast der Sendung? Leidensgenossin Katja stellte im Promiflash-Interview erste Vermutungen auf: "Vielleicht hatte der eine oder andere auch Angst, dass sie nochmal gewinnt!"



