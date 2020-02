Aaron Carter (32) ist frisch verliebt! Nachdem der Bruder von Nick Carter (40) in 2019 meist für besorgniserregende Negativschlagzeilen sorgte, gibt es seit Jahresbeginn endlich schöne News: Der Blondschopf postete auf Social Media ein Foto mit seiner neuen Freundin Melanie Martin. Seitdem teilt das Pärchen oft sein Glück mit seiner Community. Und das derart freizügig, dass Fans des Sängers nun vermuten, dass die beiden demnächst ein Pornovideo veröffentlichen könnten.

Vor allem ein Selfie, das Aaron erst am Dienstag auf Instagram teilte, ist der Anlass für die wilden Spekulationen: Ein halb nackter Aaron und eine ebenso wenig bekleidete Melanie zeigen sich bei Rotlicht vor einem Bett. Das in Kombination mit der vielsagenden Bildunterschrift "Preview..." (zu Deutsch: "Vorschau...") sorgt für eine wilde Diskussion in den Kommentaren. "Plant ihr einen Porno?", will ein Follower wissen. "Ich bin nicht sicher, ob ich euch beiden zusehen will", schreibt ein anderer.

Viele seiner Fans sind aber nicht gerade begeistert von der neuen Partnerin und hinterließen sogar wüste Beschimpfungen unter dem Posting. Das wollte Aaron allerdings nicht hinnehmen und postete: "Haltet euch alle besser zurück. [...] Ihr seid alle so beschämend. Für mich ist sie die wunderschönste Frau der Welt – von innen und außen. Ihr solltet alle mehr Respekt zeigen."

