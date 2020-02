Vorgeschmack auf den Sommer? Zumindest heizt Love Island-Kandidatin Melissa (24) ihren Followern schon mal ziemlich ein! Die Ex-Kuppelshow-Kandidatin begeistert ihre Community im Netz immer wieder mit tollen Schnappschüssen. Obwohl sie meistens in eher lässigen Outfits posiert, zeigt sie sich hin und wieder auch mal etwas freizügiger. Ganz besonders auf ihrem neuesten Foto. Darauf präsentiert Melissa ihren Traumkörper in knapper Bademode und sexy Pose!

Die 24-Jährige postete jetzt ein heißes Instagram-Bild, auf dem sie gerade aus einem Pool steigt. Melissa setzt ihre Kurven in einem Bikini mit Schlangenmusterung gekonnt in Szene. Ganz nebenbei ermöglicht sie ihren Fans sogar einen Blick auf ein Tattoo, das ihre rechte Pobacke ziert. Was der Schriftzug besagt, lässt sich zwar nicht erkennen, dafür teilte die Brünette ihren Fans aber andere Worte in ihrem Posting mit: "Die einzige Person, die ich jemals verloren habe und zurück brauchte, war ich selbst."

Dennoch gibt es wohl noch eine Person, die sie offenbar nicht mehr so schnell verlieren möchte: Seit einigen Wochen ist die Schönheit mit dem Köln 50667-Darsteller Richard Heinze liiert und zieht bald sogar in dieselbe Stadt wie er. Vorerst dementiert sie allerdings, dass eine gemeinsame Bleibe im Rheinland geplant ist: "Ich möchte erst mal eine schöne Wohnung für mich finden, da ich Köln immer schon sehr spannend fand. Was noch nicht ist, kann vielleicht später werden, aber aktuell: Nein", verriet sie gegenüber Promiflash.

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Girl Melissa

Instagram / melissa_loveisland Ex-"Love Island"-Kandidatin Melissa

Instagram / melissa_loveisland Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

