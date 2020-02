Vor wenigen Wochen ließ Claudia Norberg (49) fast alle Hüllen fallen. Nachdem Laura Müller (19), die neue Freundin ihres Noch-Ehemanns Michael Wendler (47), sich für den Playboy entblößt hatte, zog die Blondine nach. Bei einem erotischen Fotoshooting posierte die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin in Unterwäsche und oben ohne. Gegenüber Promiflash hat Claudia jetzt verraten, wie ihre Tochter Adeline auf die Aufnahmen reagiert habe.

Bei der Fashion-Show des Fashion Design Instituts in Düsseldorf bezeichnete sie ihre Familie als aufgeschlossen: "Sie ist da eigentlich ein sehr offener Mensch und ist nicht prüde." In ihrer Wahlheimat Florida laufe man am Strand so oder so mit wenig Stoff am Körper herum. Adeline kenne sie nun schon seit 18 Jahren und sie sei ihrer Mama gegenüber sehr tolerant.

Im Gegensatz zu ihrem Verflossenen ist Claudia nach wie vor Single, doch das störe sie ganz und gar nicht. Sie habe es lieben gelernt, mehr Zeit für sich zu haben. "Man muss sich an niemandem orientieren. Ich kann die Filme gucken, die ich möchte. Ich kann essen, was ich möchte", betonte die 49-Jährige im Interview mit RTL.

Instagram / adelinenorberg21 Adeline Norberg 2019

Anzeige

Instagram / adelinenorberg21 Adeline und Claudia Norberg

Anzeige

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de