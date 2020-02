Patrick Fabian (32) und seine Freundin Lea können sich ein Leben ohne ihren kleinen Nachwuchs wohl gar nicht mehr vorstellen! Im August des vergangenen Jahres erblickte ihr Töchterchen Lilly das Licht der Welt. Seitdem halten der Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Partnerin ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Jetzt teilte die stolze Mutter einen emotionalen Rückblick im Netz!

"Sechs Wochen nachdem dieses Bild geschossen wurde, kam meine kleine Bauchbewohnerin zur Welt", teilte Lea ihren Followern via Instagram mit. Der Schnappschuss zeigt die damals schwangere Beauty in einem orangenen Bikini mit einem prallen Babybauch an der polnischen Küste. Seit der Geburt ihres Sprösslings habe sich das Leben der Berlinerin um 180 Grad gedreht. "Diese Liebe zum Kind ist unbeschreiblich", schwärmte sie und bekomme bei dem Gedanken an ihr Familienglück sogar Tränen in den Augen.

Auch der Papa von Klein-Lilly ist von seiner neuen Rolle als Vater noch immer überwältigt: "Ich versuche, dir immer mit Rat und Tat, so gut ich kann, zur Seite zu stehen und bringe dir alles bei, was ich weiß, werde auf dich achten und dich beschützen", gab Patrick Fabian seiner zu diesem Zeitpunkt fünf Monate alten Tochter ebenfalls im Netz ein Versprechen.

Instagram / hontiponti Lea mit ihrer Tochter Lilly, Februar 2020

Instagram / hontiponti Lea mit ihrer Katze und Tochter Lilly, Dezember 2019

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter Lilly, Februar 2020

