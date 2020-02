DSDS-Kandatin Lydia bringt Dieter Bohlen (66) zur Weißglut! Im zweiten Teil des Südafrika-Recalls stand den Kandidaten eine ganz besondere Aufgabe bevor: Sie durften ihre Gruppe und den Song selbst bestimmen. Während die meisten mit ihren Liedern ins Schwarze trafen, harmonierte es bei Lydia, Lorna und Vanissa so gar nicht. Erst mit einem neu zugewiesenen Lied Ava Max' Hit "Sweet, But Psycho" wurde es etwas besser. Denn Lydia legte zuvor nicht sonderlich wert darauf, mit ihren Mitstreiterinnen zu proben...

Während Lorna und Vanissa ihren Auftritt zu probten, gönnte Lydia sich am Morgen erst mal in Seelenruhe eine Dusche. Ein absolutes No Go für den Poptitan: "700 Minuspunkte! Finde ich einfach scheiße und respektlos, so was macht man nicht", machte er der Blondine eine Ansage, als sie schließlich zu den Proben dazukam. Doch auch danach zog Lydia sich zurück und ging den Text lieber allein durch. Vor allem für Lorna absolut unverständlich. Statt sich eine Performance zu überlegen, zofften die Mädels sich. Am Ende schaffte das Trio es dann doch noch, eine Show auf die Beine zu stellen – mit mäßigem Erfolg...

"Ich finde ehrlich gesagt, dass es keine so richtig mega gemacht hat", meinte Dieter, zeigte sich dann aber doch überrascht von Lydia, die im Leo-Look vor die Jury trat: "Du hast es für deine Verhältnisse richtig gut gemacht und für dein Outfit bekommst du den ersten Preis." Auch von Xavier Naidoo (48) gab es erstaunlich positive Worte für die Blondine: Für mich hast du heute den besten Gesang geliefert, Lydia. Ich fand deine Stimme super, es war alles im Einklang."

TVNOW / Stefan Gregorowius Lydia Kelovitz bei DSDS

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen im April 2016

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lydia, Lorna und Vanissa beim DSDS-Recall 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de