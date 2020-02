Diana June gewährt offene Einblicke in ihr Mama-Leben! Nachdem die Influencerin im Dezember 2018 ihr neugeborenes Kind verlor, erblickte im vergangenen Januar ihr Sohn Adrian das Licht der Welt. Seitdem schwebt die YouTuberin im absoluten Babyhimmel – und lässt an ihrem neuen Alltag auch ihre Fans teilhaben: Jetzt gibt es ein neues Update von Diana und Adrian inklusive einem putzigen Foto!

Via Instagram veröffentlichte die frischgebackene Mutter ein zauberhaftes Kuschel-Selfie von sich und ihrem Sohnemann: Darauf schlummert Adrian auf ihrer Brust. Passend zu dem Foto verrät Diana in der Bildunterschrift, wie es um ihren Schlafrhythmus bestellt ist, seit der kleine Mann auf der Welt ist. "Tatsächlich komme ich zum Schlaf, aber nicht mehr so lang und durchgängig wie vorher", berichtet die Brünette und schreibt weiter: "Er schafft es momentan nicht gut, selber einzuschlafen und quengelt vorher. [...] Aber an den Schlafmangel gewöhnt man sich – und das sagt euch die größte Schlafnase des Jahrhunderts."

Neben der gestörten Nachtruhe plagen Diana außerdem fiese Rückenschmerzen. "Gestern waren wir mit Adrian beim Hüft-Screening und die Ärztin hat ihn am Nacken ein wenig eingerenkt. Ich glaube, ich brauche das auch", witzelte die Bloggerin.

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian

